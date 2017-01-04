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Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников

Следует соблюдать меры личной и имущественной безопасности
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер личной и имущественной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

1. Если незнакомец представился социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы «только для пенсионеров». Каким бы любезным и участливым ни был этот человек – это мошенник!

2. Любые выплаты пенсионерам осуществляются только прикрепленным социальным работником и вы, скорее всего, знакомы с ним. Без официального объявления не может проводиться никакой «срочный обмен денег».

3. Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты или товары по неправдоподобно низким «льготным» ценам. Вам могут даже продать пакет сахара или гречки за несколько рублей. Это ловушка! Вскоре вас попросят написать список нужных вам продуктов и попытаются взять крупный задаток! Это выманивание денег!

4. Люди официального вида с бумагами в руках просят вас под расписку, «для выставки в музее» или под другим предлогом, отдать им ваши ордена, боевые медали, китель или наградное оружие. Это охотники за наградами!

Помните:

Если к вам без вызова приходят представители жилищно-эксплуатационной конторы, - это повод насторожиться. Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания.

До того, как открыть дверь незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда специалиста. Если вы не знаете человека в лицо, проверьте документы и спросите, в какой организации он работает.

Если ремонтник сообщает вам о поломке, предлагает приобрести запасные части для ее устранения, обратитесь в диспетчерскую.

Прежде, чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!

Если к вам в дом пытаются проникнуть против вашей воли – сразу же звоните в полицию. Вам обязательно помогут!

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