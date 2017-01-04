Огнеборцы потушили пассажирский автобус в Приморье

Никто не пострадал

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 января, в 10.55 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании пассажирского автобуса, следовавшего из города Уссурийск в поселок Краскинос заездом в поселок Славянка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России Приморского края. Возгорание произошло в 5 км от поселка Славянка, на подъезде к населенному пункту.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Установлено, что горели двигатель автобуса и частично салон.

Все пассажиры смогли своевременно покинуть горящее транспортное средство, никто не пострадав.

В 11.12 пожар был локализован, а в 12.02 полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 16 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

На место происшествия прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники.