В ДТП погибли трое сотрудников правительства Саратовской области

Причины устанавливаются

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Во вторник вечером, 3 декабря, в ДТП погибли трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В ведомстве данную информацию подтвердили.

Сообщается, что автомобиль «Нива-Шевроле» по неизвестным причинам вылетел в кювет, где столкнулся со столбом. В машине находились три человека - две женщины и один мужчина, все они от полученных травм погибли на месте.

Погибшие работали в министерстве социального развития области и отправились в данную поездку в рамках проверки уровня защищенности подведомственного учреждения от террористических атак.

По предварительной информации, никто вылетевшую в кювет машину не подрезал, поэтому, что именно стало причиной ДТП пока не ясно.