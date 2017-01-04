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Происшествия

В ДТП погибли трое сотрудников правительства Саратовской области

Причины устанавливаются
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Во вторник вечером, 3 декабря, в ДТП погибли трое сотрудников министерства социального развития Саратовской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В ведомстве данную информацию подтвердили. 

Сообщается, что автомобиль «Нива-Шевроле» по неизвестным причинам вылетел в кювет, где столкнулся со столбом. В машине находились три человека - две женщины и один мужчина, все они от полученных травм погибли на месте.

Погибшие работали в министерстве социального развития области и отправились в данную поездку в рамках проверки уровня защищенности подведомственного учреждения от террористических атак.

По предварительной информации, никто вылетевшую в кювет машину не подрезал, поэтому, что именно стало причиной ДТП пока не ясно.

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