Психологи рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой

Специалисты помогли составить план на праздники

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Многие в период новогодних праздников задаются вопросом: как грамотно составить план, чтобы охватить как можно больше традиционных зимних активностей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Однако психологи в этой связи рекомендуют не ругать себя за желание провести все каникулы в горизонтальном положении

По мнению специалистов, необходимо отделять свои желания от тех, которые навязаны обществом. Пот совам специалистов, не страшно, что кому-то хочется провести праздничные дни лежа на диване. Человек не должен заставлять себя что-то делать, если ему этого вовсе не хочется.

Как утверждает психолог, если человек постоянно себе говорит о том, что нужно чем-то заняться, а на самом деле он хочет просто побыть дома, то он не сможет заставить себя пойти в тренажерный зал или на каток.

Поэтому, составляя планы на новогодние праздники, нужно правильно их формулировать, чтобы они не превращались в обязанности. Главное - получать от отдыха удовольствие и пользу, поэтому нужно идти к своей цели ненасильственным путем, говорит психолог.

Специалисты также отмечают, что есть несколько приемов, позволяющих в большой долей вероятности выполнить запланированное. В частности, можно договориться пойти на лыжную трассу вместе с друзьями. По мнению психолога, если человек договаривается заранее, то отказаться от этой идеи будет уже сложнее. Также следует воспользоваться приемом визуализации: нарисованная в воображении картина усилит желание осуществить задуманное.

Кроме того, можно поискать в интернете разные возможности осуществить какую-то идею. Это могут быть разные катки и разные лыжные трассы. Например, каток с подсветкой на льду или возможность увидеть там каких-то звезд. Именно такой план будет проще осуществить.