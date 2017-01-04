Несколько машин ДПС устроили ДТП в Приморье

Несколько машин ДПС столкнулись в Фокино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
Как сообщают очевидцы, транспортное происшествие произошло в позднее время около ночного заведения.
В настоящее время информация уточняется.
Несколько машин ДПС столкнулись в Фокино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.
Как сообщают очевидцы, транспортное происшествие произошло в позднее время около ночного заведения.
В настоящее время информация уточняется.
Оперативная группа работает на месте происшествия
Никто не пострадал
На месте происшествия работают медики
Подробности устанавливаются
Обстоятельства устанавливаются
Возбуждено уголовное дело
Обстоятельства устанавливаются