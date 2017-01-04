Несколько машин ДПС устроили ДТП в Приморье

Обстоятельства устанавливаются

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Несколько машин ДПС столкнулись в Фокино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ДПС Контроль.

Как сообщают очевидцы, транспортное происшествие произошло в позднее время около ночного заведения.

В настоящее время информация уточняется.