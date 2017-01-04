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Частный детский садик горит в Приморье

Причины устанавливаются
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 января, в районе Угольной загорелся частный детский сад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются.

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