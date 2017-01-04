Частный детский садик горит в Приморье

Сегодня, 4 января, в районе Угольной загорелся частный детский сад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Сегодня, 4 января, в районе Угольной загорелся частный детский сад, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются.
Оперативная группа работает на месте происшествия
Никто не пострадал
На месте происшествия работают медики
Подробности устанавливаются
Обстоятельства устанавливаются
Возбуждено уголовное дело
Обстоятельства устанавливаются