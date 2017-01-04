Полицейский Дед Мороз навестил детей из малообеспеченных семей в Приморье

Новогоднее чудо маленьким жителя

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела МВД России по городу Артему, члены Общественного совета, комиссии по делам несовершеннолетних побывали в гостях у ребятишек из многодетных семей и подарили им новогоднюю сказку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка привезли мальчишкам и девчонкам подарки.

«Новый год – волшебный праздник для детей и взрослых. Каждый ждет исполнения желаний и подарков», - говорит заместитель начальника отдела МВД России по городу Артему Андрей Виноградов. Поэтому, оставив на время свои дела, сотрудники полиции надели костюмы сказочных героев и поспешили поздравить детей из многодетных семей.

Полицейский дед Мороз стучит волшебным посохом в дверь квартиры Минасьян. Здесь воспитываются семеро детей: шесть братьев и маленькая полуторагодовалая сестренка. Невозможно описать радость и восторг малышей, увидевших новогодних волшебников. Дети читали стихи, пели песни. Из рук Деда Мороза они получили подарки. Новогодний волшебник подарил семье Минасьян машину дров.

Эскорт полицейского Деда Мороза уже спешит по другому адресу. В новогоднем хороводе кружатся трое детей Клюшечкиных. Дед Мороз с подарками стал для мальчишек неожиданной радостью. Они с удовольствием декламировали стихи, исполняли новогодние песенки.

Новогодний волшебник постучался и в дом семьи Васильевых. Здесь воспитываются пятеро несовершеннолетних. Мальчишки и девчонки получили из рук Деда Мороза праздничные сладкие подарки и детские игрушки.

Новогоднее чудо маленьким жителя Артема помогли подарить члены Общественного совета при отделе МВД России по городу Артему. Общественники приобрели сладкие подарки, детские игрушки и машину дров. Благодаря этим неравнодушным людям новогодний праздник удался. Мальчишки и девчонки пережили минуты радости. В их душах поселились вера в исполнение желаний и волшебство, которое обязательно случается в сказочные новогодние дни.