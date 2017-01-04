Татуировки улучшают иммунную систему, - ученые

Специалисты узнали секрет татуированных людей

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что татуировки обеспечивают защитные ресурсы от простуд и вирусных заболеваний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие люди, на теле которых имеются многочисленные татуировки. Результат показал, что владельцы тату меньше и реже болеют простудными заболеваниями и гриппом.

По словам исследователей, все дело в болезненной процедуре их нанесения, которая представляет собой серьезную нагрузку для защитных функций человеческого организма.

Получается, что люди с многочисленными тату просто натренировали свою иммунную систему. Поэтому у них сопротивляемость к вирусам выше, чем у остальных.