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Политика и экономика

Приморские пенсионеры получал по 5 тысяч рублей в январе

Единовременную выплату получат все пенсионеры России
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В январе 2017 года приморские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тыс рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Сообщается, что единовременную пенсию получат все пенсионеры, которые проживают на территории России, стоит отметить, чтобы получить 5 тысяч рублей никаких дополнительных документов и справок предоставлять не надо.

Единовременную выплату в размере 5 тыс рублей будут выдавать вместе с основной январской пенсией. Выплаты начнутся с 13 января.

В Пенсионном фонде отметили, что во всех регионах страны сотрудники задействованных ведомств и предприятий готовы к началу выплатной кампании.

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