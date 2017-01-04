Приморские пенсионеры получал по 5 тысяч рублей в январе

Единовременную выплату получат все пенсионеры России

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В январе 2017 года приморские пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тыс рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Сообщается, что единовременную пенсию получат все пенсионеры, которые проживают на территории России, стоит отметить, чтобы получить 5 тысяч рублей никаких дополнительных документов и справок предоставлять не надо.

Единовременную выплату в размере 5 тыс рублей будут выдавать вместе с основной январской пенсией. Выплаты начнутся с 13 января.

В Пенсионном фонде отметили, что во всех регионах страны сотрудники задействованных ведомств и предприятий готовы к началу выплатной кампании.