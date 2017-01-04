Женщинам необходимо рожать до 30 лет, - ученые

Специалисты выяснили, какие факты отвечают за появление опасных заболеваний

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что женщинам следует рожать до 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, представительницы прекрасного пола сама могут предотвратить возникновение рака груди. Сообщается, что во время беременности и кормления грудью женщины подвержены возникновению рака груди.

В ходе исследования специалисты выяснили, что от 20 до 30 лет женский организм вырабатывает большее количество гормона эстрогена, который и отвечает за возникновение опасного заболевания. В период беременности выработка гормона снижается, что и оберегает женщин от опухолей молочной железы.

Однако ученые отмечают, что за возникновение раковых заболеваний молочной железы отвечают и другие факторы – ранние менструации, кратковременное кормление грудью, внешняя среда, а также позднее наступление климакса.