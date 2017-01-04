Частный дом горит в Приморье 11:08, 04 января Частный дом горит в Приморье
Настоящая зимняя сказка покорила Приморцев 10:32, 04 января Настоящая зимняя сказка покорила Приморцев (Фото)
Мужчина ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся во Владивостоке 10:11, 04 января Мужчина ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся во Владивостоке
Новостная лента
Январь, 04 среда
11:59
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
11:59
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
11:59
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
11:38
Житель Приморья подбирал ключи к дверям и похищал мобильные телефоны
11:31
Полицейские Владивостока поздравили с Новым годом водителей и пешеходов
11:08
Частный дом горит в Приморье
11:02
Запуск фейерверков закончился смертью в Хабаровске
10:32
Настоящая зимняя сказка покорила Приморцев Фото
10:11
Мужчина ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся во Владивостоке
10:06
Гороскоп на 4 января
09:41
Приморец устроил лобовое столкновение
09:27
Пожарный погиб во время исполнения служебных обязанностей в Приморье
09:01
В Приморье пройдет небольшой снег 4 января
08:01
Школьник из Татарстана на «БМВ» задавил двух пенсионеров
06:06
Автовладельцы могут оформить полис ОСАГО через интернет
04:31
​Полиция Приморья стала еще на один шаг ближе к жителям края Фото
03:02
Приморцы предпочитают играть в "догонялки" на авто Фото
01:33
В сеть попало еще одно видео с "владивостокской танцовщицей" Видео
00:01
Сотни горожан провели 1 января на центральной площади Владивостока
Январь, 03 вторник
23:16
Очереди в Приморский Океанариум превзошли все ожидания Фото
22:01
В Приморье появились очередные "моржи" Видео
21:14
Нетрезвый водитель сбил пешехода и протаранил автомобили во Владивостоке Фото
20:01
Женщина устроила дикие танцы напротив популярного бара во Владивостоке Видео
19:20
Четверо приморцев пострадали в результате бытового конфликта Фото
18:40
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
18:03
Еще одно ДТП с участием экипажа ДПС произошло в Приморье Видео
17:33
Приморец не справился с управлением и опрокинул авто в кювет Фото
17:01
На Чукотке пропали двое мужчин
16:32
У кого в Приморье нет каникул?
16:02
В Приморье встречаются фальшивые купюры
15:34
Приморец опрокинул свой автомобиль на крышу Фото
15:03
В Приморье произошло 18 пожаров
14:31
Приморец напал на женщину и отобрал у нее сумку
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Житель Приморья подбирал ключи к дверям и похищал мобильные телефоны

Житель Приморья подбирал ключи к дверям и похищал телефоны
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Артема, который сообщил о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключей к входной двери, похитив деньги и мобильные телефоны.

В ходе розыска полицейские задержали 24-летнего мужчину, который дал признательные показания. В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, обнаружены и изъяты средства связи.

Было установлено, что задержанный причастен к семи квартирным кражам. Сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Частный дом горит в Приморье
11:08, 04 января 2017 Частный дом горит в Приморье

Обстоятельства устанавливаются

Запуск фейерверков закончился смертью в Хабаровске
11:02, 04 января 2017 Запуск фейерверков закончился смертью в Хабаровске

Проводится проверка

Приморец устроил лобовое столкновение
09:41, 04 января 2017 Приморец устроил лобовое столкновение

Есть пострадавшие

Пожарный погиб во время исполнения служебных обязанностей в Приморье
09:27, 04 января 2017 Пожарный погиб во время исполнения служебных обязанностей в Приморье

Информация уточняется

Школьник из Татарстана на «БМВ» задавил двух пенсионеров
08:01, 04 января 2017 Школьник из Татарстана на «БМВ» задавил двух пенсионеров

Проводится проверка

Приморцы предпочитают играть в
03:02, 04 января 2017 Приморцы предпочитают играть в "догонялки" на авто

Не всегда такие развлечения заканчиваются удачно

Еще одно ДТП с участием экипажа ДПС произошло в Приморье
18:03, 03 января 2017 Еще одно ДТП с участием экипажа ДПС произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются