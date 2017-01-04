Житель Приморья подбирал ключи к дверям и похищал мобильные телефоны

Житель Приморья подбирал ключи к дверям и похищал телефоны

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Артема, который сообщил о квартирной краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключей к входной двери, похитив деньги и мобильные телефоны.

В ходе розыска полицейские задержали 24-летнего мужчину, который дал признательные показания. В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, обнаружены и изъяты средства связи.

Было установлено, что задержанный причастен к семи квартирным кражам. Сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.