Частный дом горит в Приморье

Обстоятельства устанавливаются

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Частный дом загорелся в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Возгорание произошло в селе Радово. Загорелся частный дом. В настоящее время на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.

Причины возгорания устанавливаются.