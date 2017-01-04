Частный дом горит в Приморье

Частный дом загорелся в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.
Возгорание произошло в селе Радово. Загорелся частный дом. В настоящее время на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.
Причины возгорания устанавливаются.
Частный дом загорелся в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.
Возгорание произошло в селе Радово. Загорелся частный дом. В настоящее время на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты.
Причины возгорания устанавливаются.
Проводится проверка
Есть пострадавшие
Информация уточняется
Проводится проверка
Не всегда такие развлечения заканчиваются удачно
Обстоятельства случившегося выясняются
Обстоятельства случившегося выясняются