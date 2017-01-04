Красотки из группы поддержки произвели фурор в интернете

Видеоролик на YouTube с сексапильными чирлидершами произвел фурор в сети, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Видеозапись просмотрели несколько десятков человек.
На видео запечатлены выступления групп чирлидерш на национальном конкурсе болельщиц в Литве. Многие пользователи сети уже оценили ролик по достоинству.
Соблазнительные движения девушек привели в восторг мужское население, которые завалили участниц видео комплиментами.
Отметим, что болельщицы из различных команд представили общественности продуманные движения, соединенные в один номер. За короткий период времени ролик набрал более 30 тысяч просмотров.