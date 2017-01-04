Причины гибели пожарного в Приморье устанавливаются

Оперативная группа работает на месте происшествия

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Во вторник, 3 января, в Чугуевском районе погиб пожарный, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. На место происшествия была отправлена оперативная группа для выяснения все обстоятельств произошедшего.

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном доме. Площадь горения составиная 150 квадратных метров.

В ходе тушения пожара в 21.32 погиб командир отделения 44 пожарной части 30 отряда противопожарной службы Александр Кочетов. В 21.55 пожар локализован.

В ликвидации возгорания было задействовано шесть человек и две единицы техники. Причину пожара установит специальная комиссия.