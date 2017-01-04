Полицейские Владивостока поздравили с Новым годом водителей и пешеходов

Дед Мороз и Снегурочка дарят подарки и обереги

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Всероссийская акция "Полицейский Дед Мороз" продолжается в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники ГАИ останавливают автомобилистов Владивостока, чтобы вручить сувениры и сладкие подарки, а также напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге.

Отметим, что водителям дарят обереги, сделанные школьниками Владивостока, а также сладкие подарки и новогоднее поздравление. А автолюбители в свою очередь обещают соблюдать ПДД.

Однако внимание уделяется только водителям, но и пешеходам, которые Дед Морозу и Снегурочки рассказывают стихи, поют песни, а также фотографируются и дарят только положительные эмоции.

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