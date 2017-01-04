Запуск фейерверков закончился смертью в Хабаровске

Проводится проверка

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В Хабаровском крае во время запуска фейерверка погиб 29-летний мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. По данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, ночью 1 января 2017 года в селе Георгиевка компания местных жителей решила запустить фейерверки. Пиротехническое изделие было рассчитано на 10 выстрелов, но произошло только девять. Мужчина решил выяснить, в чем дело и направил пиротехническое изделие себе в лицо. В результате устройство выстрелило мужчине в глаз. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.