Настоящая зимняя сказка покорила Приморцев

Фотографии заполонили интернет

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Попасть в настоящую зимнюю сказку смогли жители Уссурийска, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Во вторник, 3 января, утренняя дымка тумана превратила Уссурийск и его пригород в настоящую сказочную страны. Белоснежные деревья радовали глаз не только местных жителей, но и проезжающих.

К полудню фотографии «белоснежного» города заполонили интернет. Очевидцы делились снимками прямо с места события.

Стоит отметь, что местные жители решили не сидеть в такой прекрасный день дома и провели его на свежем воздухе в кругу семьи и друзей.