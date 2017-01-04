Мужчина ушел на рыбалку и до сих пор не вернулся во Владивостоке

Родные и близкие просят помощи

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пропал 70-летний мужчина, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на ДПС Контроль.

Сообщается, что 29 декабря 2016 года Приходько Николай Степанович, 16.11.1946 года рождения, ушел из дома по адресу Иртышская 32/4 на рыбку и до настоящего времени не вернулся. Предположительно он мог находиться на ст. Чайка, Океанская, остров Русский.

Приметы: был одет в рыбацкий камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета и такой же расцветки сапоги, меховую шапку.

Рост 164 см, среднего телосложения.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Приходько Николая Степановича, просим вас связаться по телефону +79084486793.