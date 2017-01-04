В Приморье пройдет небольшой снег 4 января

Во Владивостоке без осадков

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 января, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер север-западный умеренный, на отдельных участках побережья сильный. Температура воздуха +1...-13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура -5...-7 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...-3°C.