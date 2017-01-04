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Школьник из Татарстана на «БМВ» задавил двух пенсионеров

Проводится проверка
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

31 декабря в Татарстане за полчаса до боя курантов произошла ужасная авария, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

13-летний подросток на автомобиле «БМВ-530 XI», двигаясь задним ходом, наехал на стоящих на проезжей части двух пенсионерок 60 и 67 лет. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторая - была госпитализирована.

Сообщается, что с места происшествия юноша скрылся. Сотрудники полиции установили, что иномарка принадлежит бизнесмену из Набережных Челнов, а за рулем автомобиля находился его племянник. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Виновника ДТП задержали и допросили. 

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