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Пенсионерка решила отомстить соседке, убив ее внучку, в Челябинске

Расследование продолжается
Фото: http://weacom.ru Фото: http://weacom.ru
Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Жительница Челябинской области обвиняется в покушении на убийство новорожденной девочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Сообщается, что преступление было совершено 1 января около 5 часов утра. 63-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла в дом соседки, к которой долгое время испытывала неприязненные отношения. В доме находились хозяйка, ее дочь и новорожденная внучка. Все они спали. 

Обвиняемая выкатила во двор коляску, в которой спала новорожденная. Женщина знала, что длительное прибывание на холоде девочки приведет к ее смерти.

Девочку обнаружили утром во дворе. Малышка сильно замерзла, но была жива. Медикам удалось спасти ребенка, на сегодняшний день жизни малышки ничего не угрожает.

В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. 

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