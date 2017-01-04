Пенсионерка решила отомстить соседке, убив ее внучку, в Челябинске

Расследование продолжается

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Жительница Челябинской области обвиняется в покушении на убийство новорожденной девочки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что преступление было совершено 1 января около 5 часов утра. 63-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла в дом соседки, к которой долгое время испытывала неприязненные отношения. В доме находились хозяйка, ее дочь и новорожденная внучка. Все они спали.

Обвиняемая выкатила во двор коляску, в которой спала новорожденная. Женщина знала, что длительное прибывание на холоде девочки приведет к ее смерти.

Девочку обнаружили утром во дворе. Малышка сильно замерзла, но была жива. Медикам удалось спасти ребенка, на сегодняшний день жизни малышки ничего не угрожает.

В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.