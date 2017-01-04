Ксения Собчак рассказала, как назвала своего сына

Малыш родился в ноябре

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В ноябре 2016 года светская львица Ксения Собчак впервые стала мамой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Данная новость стала одной из самых обсуждаемых в России.

Однако молодые родители все это время держали в секрете имя своего первенца. Общественность предположила, что малыша назвали Анатолием в честь отца Ксении, однако супруги решили дать мальчику более редкое имя, назвав его Платоном.

В настоящее время в некоторых СМИ появилась информация о том, что Собчак решила поменять фамилию, сделав ее двойной Виторган-Собчак, чтобы у малыша была тоже двойная фамилия. Такое решение было приято, чтобы сохранить память о своем покойном отце — Анатолии Собчаке.

Однако сама телеведущая по этому поводу никаких комментариев не дает. Ксения пообещала СМИ и поклонникам, что сама будет рассказывать, что у нее происходит в личной жизни, чтобы избежать слухов.