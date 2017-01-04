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Общество

Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

Общественность в данное предсказание не верит
Фото: novostey.com Фото: novostey.com
Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Земля прекратит свое существование в октябре 2017 года. Такое заявление сделал авторитетный ученый Дэвид Мид, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По заявлению ученого, на планете возросло количество землетрясений и трещин, что и станет причиной уничтожения Земли.

Как рассказал сам специалисты, некоторые отнесли к данному заявлению с ответственностью и уже начали выстраивать бункеры, однако большинство в данное предсказание не верят, так как такой прогноз научные сотрудники делают ежегодно.

Однако сам Дэвид Мид заявил, что с каждым годом все больше появляется трещин и землетрясений, которые разрушают города.

По прогнозам Земля будет уничтожена 5 октября 2017 года. Однако такой же прогноз ученые делали в декабре и сентябре 2015 года. 

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