Секс не улаживает конфликты, - ученые

Парам необходимо разговаривать

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Американские в ходе исследования выяснили, что секс не решает конфликты партнеров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как отметили специалисты, пары, у которых ссоры заканчивались постелью, чаще расстаются, чем те, кто предпочитает обсуждать возникшие проблемы.

Научные сотрудники провели эксперимент, в котором принимали участие 400 пар в возрасте от 25 до 55 лет. Добровольцам нужно было рассказать, как они обычно решают конфликтные ситуации. Через семь лет эти же участники рассказали, удалось ли им за это время построить долгосрочные отношения.

Результат показал, что 32% расставаний произошло между парами, которые обсуждали свои ссоры, а вот те, кто пытался сгладить конфликты сексом – 64%.

По словам исследователей, чтобы не было скрытых обид их нужно обсуждать. И только после разговора можно закончить примирение интимной близостью.