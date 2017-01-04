Ученые узнали, как дожить до 100 лет

Хорошее настроение продлевает жизнь

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Испанские ученые в ходе исследования раскрыли главный секрет долголетия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи опросили несколько тысяч долгожителей и просили рассказать, как им удалось дожить до такого почтенного возраста. Участники исследования рассказали, что каждый день они посвящали хоть немного времени своему любимому делу. Для кого это была игра в шахматы, кто-то слушал музыку либо сам играл на музыкальном инструменте. Уделяя время хобби, они избавлялись от стресса. Хобби помогало им улучшить настроение.

По словам специалистов, также прожить долго помогает крепкая семья.

Отмечается, что многие испанцы даже в преклонном возрасте стараются вести активный образ жизни. Они могут выполнять различную работу по дому, или ухаживать за садом. Многие из них выращивают у дома овощи, которые потом ест вся семья. Следует заметить, что в ежедневном рационе жителей Испании присутствует суп гаспачо, в основе которого томаты и огурцы.