Автовладельцы могут оформить полис ОСАГО через интернет

Изменения вступили в силу

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 214-ФЗ с 1 января 2017 года страховые компании обязаны обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России (адрес: 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 71, тел./факс 8(423)222-87-91, 222-04-78, 226-86-57, сайт: www.cbr./region/info/prim/contacts/, электронная почта: 05media@cbr.ru) либо в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; электронная почта: fps@cbr.ru; телефон контактного центра: 8-800-250-40-72; сайт Банка России: www.cbr.ru).

Информацию об указанных фактах следует также направлять в Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093; г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27, стр. 3; электронная почта: reguest@autoins.ru; телефон: 8-800-200-22-75; сайт: www.autoins.ru).