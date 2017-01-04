​Полиция Приморья стала еще на один шаг ближе к жителям края

В крае проходит акция «Полицейский Дед Мороз» проходит

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции совместно с воспитанниками группы «Светофорики» центра детского творчества, членом Общественного совета Татьяной Абрамовой, приняли участие во всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Во время новогодней акции полицейские, общественники, дети, встречаясь с пешеходами и водителями, поздравляли их с Новым годом, дарили сладости и фрукты, читали стихи, а с целью профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения тестировали граждан на предмет знания Правил дорожного движения, давали полезные советы о безопасном поведении и правовой культуре.

В ответ благодарные большекаменцы пели новогодние песни и рассказывали стихи. «То, что дети и полицейские в новогодних костюмах поздравляли жителей города с Новым годом, приятно удивило, добавило праздничного настроения. Вместо предъявления водительских документов получила добрые поздравления с праздником, напоминания о Правилах дорожного движения и сладости. Хорошая идея привлекать детей для подобных мероприятий. Думаю, что детей скорее услышат», - поделилась впечатлением водитель Татьяна Мельниченко.