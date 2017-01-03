Четверо приморцев пострадали в результате бытового конфликта

Еще один получил огнестрельное ранение

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Четверо жителей поселка Дунай пострадали в результате бытового конфликта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО города Фокино. Сотрудники городской больницы рассказали о том, что в приемный покой медучреждения поступили четверо мужчин с травмами различной степени тяжести. Двоим жителям поселка Дунай 1990 года рождения медики диагностировали черепно-мозговые травмы. Мужчина 1976 года рождения госпитализирован с ушибами и ссадинами. Потерпевший 1986 года рождения доставлен с диагнозом: огнестрельное ранение грудной клетки.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших задержаны двое жителей города Фокино 1980 и 1990 года рождения. В отделе полиции мужчины рассказали, что находились в квартире знакомого в поселке Дунай. В результате бытового конфликта подозреваемые причинили телесные повреждения четверым мужчинам. Владелец квартиры получил ранение из травматического пистолета, принадлежащего одному из задержанных.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Установлено, что подозреваемый приобрел оружие легально, имеет лицензию на его хранение и ношение.

По ходатайству следователя в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.