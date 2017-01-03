Четверо приморцев пострадали в результате бытового конфликта 19:20, 03 января Четверо приморцев пострадали в результате бытового конфликта (Фото)
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни 18:40, 03 января Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
Еще одно ДТП с участием экипажа ДПС произошло в Приморье 18:03, 03 января Еще одно ДТП с участием экипажа ДПС произошло в Приморье (Видео)
Новостная лента
Январь, 03 вторник
19:50
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
19:50
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
19:50
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
19:20
Четверо приморцев пострадали в результате бытового конфликта Фото
18:40
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
18:03
Еще одно ДТП с участием экипажа ДПС произошло в Приморье Видео
17:33
Приморец не справился с управлением и опрокинул авто в кювет Фото
17:01
На Чукотке пропали двое мужчин
16:32
У кого в Приморье нет каникул?
16:02
В Приморье встречаются фальшивые купюры
15:34
Приморец опрокинул свой автомобиль на крышу Фото
15:03
В Приморье произошло 18 пожаров
14:31
Приморец напал на женщину и отобрал у нее сумку
14:01
Пьяный приморец спровоцировал серьезное ДТП Фото и Видео
13:41
​Приморские водители не поделили трассу Фото
13:24
Во Владивостоке пропал парень
13:05
Экипаж ДПС Приморья попал в аварию во время погони за нарушителем Фото
12:21
Миллионы телефонов лишатся поддержки WhatsApp
11:52
Сотрудники ВДЦ «Океан» в Приморье переезжают в новые квартиры
10:44
Во Владивостоке изменилось расписание пригородных электричек
10:15
Гороскоп на 3 января
09:33
Во Владивостоке -5°C
09:01
В Приморье произошло три ДТП на одном участке трассы Видео
08:14
Грузовик сошел с трассы в Приморье Фото
07:01
Водитель "малолитражки" не справился с управлением и опрокинул автомобиль в кювет Фото
06:22
В Приморье сгорел дом Фото
05:41
Приморцам напомнили, как вести себя в местах массового скопления людей
04:30
Значимых происшествий в период празднования Нового года в приморье не зарегистрировано
03:58
На Камчатке зарегистрирован выброс вулканического пепла
02:45
Замерзшего мужчину обнаружили жители Хабаровска Фото
01:20
На Сахалине произошло землетрясение
00:05
На Чукотке пропал мужчина
Январь, 02 понедельник
23:15
Дети провалились под лед
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Четверо приморцев пострадали в результате бытового конфликта

Еще один получил огнестрельное ранение
Фото: ТТВ Фото: ТТВ
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Четверо жителей поселка Дунай пострадали в результате бытового конфликта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО города Фокино. Сотрудники городской больницы рассказали о том, что в приемный покой медучреждения поступили четверо мужчин с травмами различной степени тяжести. Двоим жителям поселка Дунай 1990 года рождения медики диагностировали черепно-мозговые травмы. Мужчина 1976 года рождения госпитализирован с ушибами и ссадинами. Потерпевший 1986 года рождения доставлен с диагнозом: огнестрельное ранение грудной клетки.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших задержаны двое жителей города Фокино 1980 и 1990 года рождения. В отделе полиции мужчины рассказали, что находились в квартире знакомого в поселке Дунай. В результате бытового конфликта подозреваемые причинили телесные повреждения четверым мужчинам. Владелец квартиры получил ранение из травматического пистолета, принадлежащего одному из задержанных.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Травматический пистолет изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Установлено, что подозреваемый приобрел оружие легально, имеет лицензию на его хранение и ношение.

По ходатайству следователя в отношении фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни
18:40, 03 января 2017 Владивостокцев ждут насыщенные праздничные дни

Программа мероприятий

У кого в Приморье нет каникул?
16:32, 03 января 2017 У кого в Приморье нет каникул?

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Приморского края в период новогодних праздников

В Приморье встречаются фальшивые купюры
16:02, 03 января 2017 В Приморье встречаются фальшивые купюры

Полиция просит граждан быть бдительными

Миллионы телефонов лишатся поддержки WhatsApp
12:21, 03 января 2017 Миллионы телефонов лишатся поддержки WhatsApp

Поддержка мессенджера прекратится для смартфонов

Сотрудники ВДЦ «Океан» в Приморье переезжают в новые квартиры
11:52, 03 января 2017 Сотрудники ВДЦ «Океан» в Приморье переезжают в новые квартиры

На открытии будущим жильцам символично вручили большой ключ от дома

Во Владивостоке изменилось расписание пригородных электричек
10:44, 03 января 2017 Во Владивостоке изменилось расписание пригородных электричек

Изменения вступили в силу еще 31 декабря прошлого года

Гороскоп на 3 января
10:15, 03 января 2017 Гороскоп на 3 января

День конкретности и четкости