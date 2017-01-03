Нетрезвый водитель сбил пешехода и протаранил автомобили во Владивостоке

Госавтоинспекция проводит проверку

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте 100 лет Владивостоку, 43, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Прибывшие на место происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы установили, что 22-летний житель Владивостока - водитель автомашины Toyota BB, при движении с улицы Постышева в сторону улицы Некрасовская не справился с управлением и совершил наезд на женщину, двигающуюся вдоль проезжей части, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Kluger и Toyota Corolla.

В результате автоаварии травмы получила 44-летняя женщина – пешеход. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Водитель Toyota BB от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. В отношении него составлен материал по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По данному факту проводится проверка.