Очереди в Приморский Океанариум превзошли все ожидания

Ожидается количество посетителей такое же, как в день открытия

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Сегодня Приморский Океанариум впервые в этом году открыл свои двери и сразу же испытал на себе наплыв посетителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

По сообщению от очевидцев, очередь у кассы океанариума насчитывает более нескольких тысяч людей. Администрацией океанариума было решено открыть еще одну кассу, а персонал в пожарном порядке создал условия для комфортного посещения учреждения.

В популярную соцсеть попали кадры, которые были сняты вблизи касс океанариума. На снимках видно огромное количество людей, желающих попасть в здание.

Посетителей просят отнестись с пониманием и стараться покупать билеты в кассах города.

Ежедневно в зимние каникулы для всех желающих будут проводиться экскурсии – в 10.30, 12.00. 14.00, 16.00 и 18.00, а в экспозициях гостей Океанариума встретят сказочные персонажи. Исключения коснутся только среды. Обычно в этот день океанариум принимает организованные группы школьников и воспитанников детских домов. Первые после новогодних праздников уроки состоятся 11 января.

6-7 января в 10.00 в океанариуме пройдет станционная игра, которую подготовили для детей 10–13 лет.