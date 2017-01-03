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Общество

Сотни горожан провели 1 января на центральной площади Владивостока

«Новогоднее поздравление»
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В первый день 2017 года сотни горожан пришли на центральную площадь Владивостока, чтобы посмотреть тематическую концертную программу «Новогоднее поздравление» и принять участие в народных гуляниях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Новогодний концерт стартовал в зимнем городке на центральной площади сразу после «Забега по-домашнему», участников кросса, а также их болельщиков поприветствовали творческие коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность».

С Новым годом жителей и гостей города поздравили народный хор «Русская песня», вокальные группы «Метелица», «Рябинушка», «Россиянка», хор «Улыбка». Здесь прозвучали новогодние любимые несколькими поколениями композиции, а также русские народные песни.

Поздравили гостей мероприятия с наступившим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Жители и гости Владивостока пели, танцевали и водили хороводы вместе с артистами. 

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