Сотни горожан провели 1 января на центральной площади Владивостока

«Новогоднее поздравление»

Владивосток, среда, 04 января , РИА Vladnews.

В первый день 2017 года сотни горожан пришли на центральную площадь Владивостока, чтобы посмотреть тематическую концертную программу «Новогоднее поздравление» и принять участие в народных гуляниях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Новогодний концерт стартовал в зимнем городке на центральной площади сразу после «Забега по-домашнему», участников кросса, а также их болельщиков поприветствовали творческие коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность».

С Новым годом жителей и гостей города поздравили народный хор «Русская песня», вокальные группы «Метелица», «Рябинушка», «Россиянка», хор «Улыбка». Здесь прозвучали новогодние любимые несколькими поколениями композиции, а также русские народные песни.

Поздравили гостей мероприятия с наступившим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Жители и гости Владивостока пели, танцевали и водили хороводы вместе с артистами.