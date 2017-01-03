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Еще одно ДТП с участием экипажа ДПС произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpscontrol.

Инцидент произошел в городе Фокино по улице Дальняя,36. По словам очевидцев, участниками аварии стали сотрудники ДПС на автомобиле экипажа. Подробности инцидента пока уточняются. Проезжающие мимо автолюбители бурно отреагировали на ДТП с участием автомобиля полиции.

По предварительной информации, никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам полиции. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о ДТП с участием автомобиля патрульно-постовой службы. Стражи порядка преследовали нетрезвого водителя. 


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