Приморец не справился с управлением и опрокинул авто в кювет

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpscontrol_official.

Инцидент случился на трассе в районе села Анучино. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства на скользком участке дороги и опрокинул свой автомобиль в кювет.

При аварии никто не пострадал.

По словам очевидцев, трасса в районе Анучино, Арсеньева, Ивановки и Дальнегорска находится в ужасном состоянии. Снежный накат провоцирует ДТП. Водители снижают скорость до минимальной, но и это не помогает избежать аварийных ситуаций.