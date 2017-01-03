У кого в Приморье нет каникул?

В период новогодних праздников в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком:
Рабочие дни: 4 января (среда)
5 января (четверг)
6 января (пятница)
с 08:00 до 17:00
перерыв на обед с 12.00 до 13.00
Выходные дни:
3 января (вторник)
7 января (суббота)
8 января (воскресенье)
Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.