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У кого в Приморье нет каникул?

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Приморского края в период новогодних праздников
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В период новогодних праздников в подразделениях МЭО, МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться в соответствии с графиком:

Рабочие дни: 4 января (среда)

5 января (четверг)

6 января (пятница)

с 08:00 до 17:00

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни: 

3 января (вторник)

7 января (суббота)

8 января (воскресенье)

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что с помощью Портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.

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