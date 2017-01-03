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Общество

В Приморье встречаются фальшивые купюры

Полиция просит граждан быть бдительными
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В Приморском крае зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе - бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.

В основном, фальшивки выявляются в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.

Следственное управление УМВД России по Приморскому краю обращается с просьбой к руководителям торговых фирм, а также индивидуальным предпринимателям розничной и оптовой торговли, бдительно относиться к проверке денежных средств, поступающих от клиентов и приобрести приборы для определения фальшивых денежных знаков, так называемых детекторов банкнот. На сегодняшний день одним из наиболее точных в определении подлинности купюр является прибор «ULTRAMAG C 6».

Как показывает практика, преступления данной категории раскрываются при своевременном обнаружении поддельной банкноты в месте ее сбыта.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть подозрения.

- Купюра не должна быть склеена из двух листов бумаги. Оригинал состоит из целостной части и не имеет расслоений.

- Защитные волокна и цифровое обозначение номинала, нанесённое серой краской, которое расположено в левом нижнем углу купюры, не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.

- Печать банка России также не изменяет цвет с желто-зеленого оттенка на красно-коричневый, при рассмотрении её под иным углом.

- На ощупь бумага не такая эластичная и не имеет характерного хруста.

-Кроме того, фальшивомонетчики используют водорастворимые красители, поэтому если слегка намочить цветное изображение и растереть его, на фальшивой купюре оно расплывется, если потереть серию и номер, расположенные слева, краска начнет стираться.

- Мелкие детали, такие как микроузоры, защитные сетки и прочие, не просматриваются.

Следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия водяных знаков, специальных защитных нитей, рельефности изображения текстов «Билет Банка России», «Подделка билетов банка России преследуется по закону», наличие меток для людей с ослабленным зрением.

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты полицейские предлагают гражданам проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и быть привлеченным к уголовной ответственности.

Полиция напоминает: изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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