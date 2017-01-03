На Чукотке пропали двое мужчин

Поиск результатов не дал

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

1 января в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Чукотскому АО поступило сообщение о том, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу Провиденского городского округа обратилась жительница поселка Провидения. По ее словам, 22 декабря 2016 года её муж с другом на двух вездеходах «Оxapa» выехали из поселка Провидения в поселок Энмелен, Провиденский городской округ, после чего должны были направиться в город Анадырь. До настоящего времени мужчины в пункт назначения не прибыли.

Общая протяженность запланированного маршрута 660 км. В вездеходах имеются автономные отопители, запас продуктов и воды до 30 суток, связь осуществляли по сотовому телефону.

По данному обращению сотрудниками полиции проводится проверка.

С поступлением обращения о пропаже людей были организованы поиски мужчин. В течение 2 января поиск осуществлялся четырьмя группами из 6 человек на 4-х снегоходах. За сутки осмотрено 80 кв. км территории. С нарастающим итогом обследовано 110 кв. км местности. Поиск результатов не дал.

Проведение поисковых работ затрудняют неблагоприятные погодные условия в связи с прохождением циклона.