В Приморье произошло 18 пожаров

В регионе ликвидировано 38 возгораний

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В период со 2 по 3 января в Приморье ликвидировано 18 возгораний, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

По оперативной информации источника, за прошедшие сутки в населенных пунктах на территории Дальневосточного региона огнеборцами ликвидировано 38 пожаров, из них в жилом секторе – 25. Наибольшее количество пожаров произошло в Приморском крае – 18 пожаров.

Для ликвидации возгораний и пожаров в регионе привлекались 479 человек и 123 единицы техники.

По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 7 часов утра на территории Приморского края тепловых аномалий не выявлено.