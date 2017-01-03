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Приморец напал на женщину и отобрал у нее сумку

Мужчина задержан по горячим следам
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. 59-летняя заявительница рассказала, что неизвестный, применив насилие, похитил ее имущество, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Женщина возвращалась домой, когда со спины к ней подбежал неизвестный мужчина. Злоумышленник толкнул женщину, которая, потеряв равновесие, упала, после чего выхватил из ее рук сумку и скрылся. В сумке находились кошелек с деньгами, документы и личные вещи заявительницы.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который, увидев полицейских, попытался скрыться, но был задержан. В ходе личного досмотра в кармане куртки подозреваемого обнаружен гражданский паспорт потерпевшей.

В отделе полиции 30-летний житель Артема дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение корыстно-насильственных преступлений.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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