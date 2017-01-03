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Пьяный приморец спровоцировал серьезное ДТП

Водитель скончался не приходя в сознание
Фото: VL.ru Фото: VL.ru
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло серьезное ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_control.

Инцидент произошел в районе улицы Героев Тихоокеанцев. По предварительной информации, водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил металлическое ограждение, разделяющее полосы движения. Машина пробила несколько десятков метров металлической конструкции, после чего остановилась посреди проезжей части.

На момент аварии кроме водителя в салоне авто находились еще три пассажира. Одну пассажирку госпитализировали с травмами. Водителя же зажало в искареженном авто. Мужчину вызвалили спасатели и передали в руки медикам.врачей. 

Сотрудники бригады интенсивной терапии боролись за жизнь мужчины, но он скончался не приходя в сознание. 

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. С места аварии машину забрал эвакуатор.


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