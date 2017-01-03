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Во Владивостоке пропал парень

Мужчина вышел из дома 31 декабря и до сих пор не вернулся
Фото: @dpskontrol_125rus Фото: @dpskontrol_125rus
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Молодой человек пропал во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpskontrol_125rus


По информации из соцсетей, Яцков Андрей 15.04.1992 года рождения вышел из дома по улице Сафонова 32 предположительно в 6 вечера еще 31 декабря 2016 года. Больше парня не видел никто. ни друзья молодого человека, ни сотрудники полиции и местных больниц не владеют никакой информации о местонахождении парня. Также были проведены поиски в барах, какие обычно посещал парень,но и там его обнаружить не удалось. 

НА момент ухода Яцков Андрей был одет в темно-синюю куртку (как на фото). При себе имел ноутбук.

Всем обладающим информацией о его местонахождении просьба звонить или писать по телефону 8-914-326-57-30

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