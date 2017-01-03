Неадекватный приморец устроил драку с пешеходами

Также мужчина накинулся и на свою спутницу

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Приморец в состоянии алкогольного опьянения чуть не сбил пешеходов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_control.

Инцидент произошел во Владивостоке в районе улицы Русская. По словам очевидцев, мужчина за рулем автомобиля марки Сhevrolet чуть не сбил пешеходов, затем остановился посреди дороги, и, выйдя из авто, пустился в драку со своей спутницей. После того, как очевидцы сделали ему замечание, парень накинулся на них с кулаками.

По предварительной информации, водитель находился в сильнейшем алкогольном опьянении.