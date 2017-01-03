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Сотрудники ВДЦ «Океан» в Приморье переезжают в новые квартиры

На открытии будущим жильцам символично вручили большой ключ от дома
Фото: ВДЦ «Океан» Фото: ВДЦ «Океан»
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Торжественная сдача нового дома для сотрудников Всероссийского детского центра «Океан» прошла 27 декабря во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВДЦ «Океан». На открытии будущим жильцам символично вручили большой ключ от дома.

Уже в 2019 году будет сдан второй дом, но уже на 160 квартир. Строительство будет проходить также в рамках Федеральной программы развития ВДЦ«Океан», утвержденной в декабре 2014 года по поручению президента РФ.

Напомним, строительство дома началось в апреле 2016 годаа в рамках Федеральной программы развития Всероссийского детского центра. Весь процесс был проведен совместными усилиями с Московским государственным строительным университетом. Совсем скоро в новый 10-этажный дом переедут пенсионеры, проработавшие в центре много лет, молодые семьи, а также вожатые. Всего в доме 139 квартир, 40 из них двухкомнатные, остальные однокомнатные.

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