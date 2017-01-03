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Общество

Во Владивостоке изменилось расписание пригородных электричек

Изменения вступили в силу еще 31 декабря прошлого года
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

С 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 из-за того, что число пассажиров становится в разы меньше, произошли измеенения в расписании пригородныъ электричек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Экспресс Приморье»/

 Со 2 января по 8 января будут курсируют данные поезда:

- Партизанск- Мыс Астафьева, отправление в 06.00,

- Владивосток- Уссурийск, отправление в 06.47,

- Владивосток- Кневичи, отправление в 07.08,

-Владивосток- Партизанск, отправление в 07.23,

- Владивосток- Кипарисово, отправление в 08.30,

- Владивосток- Кневичи, отправление в 09.01,

- Владивосток- Уссурийск- Спасск-Дальний, отправление в 11.00,

- Владивосток- Кневичи, отправление в 12.00,

- Владивосток- Надеждинская, отправление в 12.50,

- Владивосток- Надеждинская, отправление в 15.22,

- Владивосток-Партизанск- мыс Астафьева, отправление в 14.00,

- Владивосток- Кневичи, отправление в 16.00,

- Владивосток- Уссурийск- Спасск-Дальний- Ружино, отправление в 17.10,

- Владивосток- Артем, отправление в 17.19,

- Владивосток- Кневичи, отправление в 18.00,

- Владивосток- Уссурийск, отправление в 18.09,

- Владивосток-Партизанск- Тихоокеанская, отправление в 18.30,

- Владивосток- Надеждинская, отправление в 20.00,

- Раздольное-Владивосток, отправление в 05.44,

- Смоляниново- Владивосток, отправление в 05.52,

- Артем-Владивосток, отправление в 07.12,

- Тихоокеанская-Партизанск- Владивосток, отправление в 05.54,

- Кневичи- Владивосток, отправление в 07.48,

- Мыс Астафьева- Партизанск, отправление в 07.55,

- Кневичи- Владивосток, отправление в 08.30,

- Кневичи- Владивосток, отправление в 10.30,

- Кневичи- Владивосток, отправление в 13.15,

- Партизанск- Владивосток, отправление в 17.30,

- Кневичи- Владивосток, отправление в 17.40,

- Спасск-Дальний-Уссурийск-Владивосток, отправление в 16.00,

- Мыс Астафьева- Партизанск, отправление в 20.00.

Кроме того, с 7 января начинают ходить электрички по субботам и воскресеньям по следующим направлениям:

- Владивосток - Партизанск - Тихоокеанская, отправление в 7.23. Прибытие в Партизанск в 11.10, прибытие на станцию Тихоокеанская в 12.34.

- Тихоокеанская - Партизанск - Владивосток, отправление в 16.07. Прибытие в Партизанск в 17.20, прибытие во Владивосток в 21.17.

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