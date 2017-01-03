В Приморье произошло три ДТП на одном участке трассы

Никто не пострадал

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Аварии на приморских дорогах не прекращаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_control.

Инцидент произошел в районе села поселка Орловка, Анучинский район Приморского края. Автолюбитель заснял на камеру своего мобильного телефона участок трассы, на котором произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия. По предварительной информации, причиной аварии мог стать гололед, сковавший дорогу. При авариях никто не пострадал.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.