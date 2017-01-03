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Значимых происшествий в период празднования Нового года в приморье не зарегистрировано

Приморцы приняли участие в концертах, народных гуляниях, театрализованных представлениях
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

31 декабря на территории Приморского края проведено 36 культурно-массовых мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому карю.

В Новогоднюю ночь общественный порядок обеспечен сотрудниками полиции в полном объеме, значимых нарушений не зарегистрировано.

В охране общественного порядка и обеспечении безопасности дорожного движения задействовались инспекторы патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, участковые уполномоченные полиции, члены добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных предприятий.

Полиция напоминает гражданам: необходимо быть внимательными в местах массового пребывания: на продуктовых и вещевых рынках, открытых концертных площадках, в торговых центрах, на вокзалах.

Если Вы заметите подозрительный предмет, человека или автотранспорт, незамедлительно проинформируйте об этом сотрудников полиции: обратитесь к ближайшему наряду, в дежурную часть любого отдела внутренних дел или по телефону 02 или 102 (с мобильного).

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