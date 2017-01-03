Замерзшего мужчину обнаружили жители Хабаровска

Тело отправлено на экспертизу

Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Гуляя по замерзшему Амуру, парни обнаружили тело мужчины без признаков жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @27dps.

Инцидент произошел в городе Хабаровск,в районе улицы Правобережная, 113. Жители краевой столицы решили прогуляться о замерзшей реке, когда обнаружили тело, припорошенное снегом. По мнению ребят, замерзший может являться рыбаком. На теле и вокруг места страшной находки не обнаружено никаких признаков насильственной смерти.

Окоченевший труп отправили на экспертизу. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться специалистам.