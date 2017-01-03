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Замерзшего мужчину обнаружили жители Хабаровска

Тело отправлено на экспертизу
Фото: @27dps Фото: @27dps
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

Гуляя по замерзшему Амуру, парни обнаружили тело мужчины без признаков жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @27dps.

Инцидент произошел в городе Хабаровск,в  районе улицы Правобережная, 113. Жители краевой столицы решили прогуляться о замерзшей реке, когда обнаружили тело, припорошенное снегом. По мнению ребят, замерзший может являться рыбаком. На теле и вокруг места страшной находки не обнаружено никаких признаков насильственной смерти. 

Окоченевший труп отправили на экспертизу. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться специалистам. 

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