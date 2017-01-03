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На Чукотке пропал мужчина

Поиски приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 03 января , РИА Vladnews.

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Чукотскому АО поступила информация о том, что в 29 декабря 2016 года в 11 часов утра из поселка Эгвекинот в село Конергино городского округа Эгвекинот (расстояние 60 км) на 2-х снегоходах «Ямаха» выехали пять жителей села Конергино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России. В дороге один из снегоходов сломался и было принято решение, что четыре человека останутся в охотничьем домике на мысе Оловянный до подхода помощи, а один мужчина самостоятельно убывает далее в село Конергино. О данном решении и о необходимости оказания им помощи они по спутниковому телефону сообщили родственникам в поселок Эгвекинот.

30 декабря из поселка Эгвекинот на мысе Оловянный для оказания помощи вышли два снегохода с запасными частями для снегохода, едой и теплой одеждой. Отремонтировав снегоход, группа добралась до села Конергино. В селе стало известно, что мужчина, который один направлялся на снегоходе, в пункт назначения до сих пор не прибыл, местонахождение его не известно.

Родственниками и знакомыми 30 и 31 декабря 2016 года предпринимались самостоятельные попытки по поиску гражданина, поиски результата не дали

1 января с получением информации о пропавшем человеке незамедлительно были организованы поисковые мероприятий 5-ю группами (10 человек, 5 единиц техники). Две группы вышли из поселка Эгвекинот и три из села Конергино во встречном направлении. К поискам привлечены волонтеры, сотрудники полиции и ГИМС МЧС России. За прошедшие сутки обследовано 30 км местности. В связи с неблагоприятными погодными условиями поиски были приостановлены.

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