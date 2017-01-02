Массовое ДТП произошло в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dps_vl.

Инцидент случился в районе поселка городского типа Сибирцево, Черниговский район Приморского края. По словам очевидцев, участниками аварии стали четыре автомобиля, один из которых - грузовой. По предварительной информации, все участники ДТП живы. Автомобиль марки Toyota Mark II слетел с трассы в кювет, другие транспортные средства получили не менее значительные повреждения. Ребенок, находившийся в салоне автомобиля Toyota Caldina, отправлен в близлежащую больницу.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС. По словам очевидцев, причиной аварии мог стат скользкий участок трассы.

Движение в районе аварии затруднено.