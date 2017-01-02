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Общество

Полиция проводит проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Приморье

Автомобилем управлял парень без водительского удостоверения
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» поступило сообщение о ДТП с участием несовершеннолетних, произошедшем в поселке Пластун Тернейского района Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Установлено, 19-летней водитель автомашины Honda Odyssey в районе дома №25а по улице Гидростроителей не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне Honda помимо водителя находились четверо несовершеннолетних подростков в возрасте 13 и 14 лет. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, 14-летний пассажир скончался на месте происшествия, трое 13-летних подростков госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних.

По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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