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Автомобиль такси сбил пешехода в Приморье

Мужчина жив
Фото: @dpscontrol Фото: @dpscontrol
Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В Приморье сбили пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpscontrol.

Инцидент произошел в городе Уссурийск. Пешеход пренебрег правилами дорожного движения и решил перебежать трассу в 30 метрах от пешеходного перехода. В этот момент по дороге двигался автомобиль такси, водитель которого не успел вовремя отреагировать на внезапно выскочившего пешехода. В результате чего произошло столкновение транспорта и пешехода. 

По предварительной информации, пешеход жив, но получил травмы. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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