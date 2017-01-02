Автомобиль такси сбил пешехода в Приморье

Мужчина жив

Владивосток, понедельник, 02 января , РИА Vladnews.

В Приморье сбили пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @dpscontrol.

Инцидент произошел в городе Уссурийск. Пешеход пренебрег правилами дорожного движения и решил перебежать трассу в 30 метрах от пешеходного перехода. В этот момент по дороге двигался автомобиль такси, водитель которого не успел вовремя отреагировать на внезапно выскочившего пешехода. В результате чего произошло столкновение транспорта и пешехода.

По предварительной информации, пешеход жив, но получил травмы. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.